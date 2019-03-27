Россия подарила Киргизии 30 миллионов долларов

Правительство России решило предоставить Киргизии 30 миллионов долларов в качестве безвозмездной финансовой помощи. Средства пойдут из госбюджета России. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии 30 миллионов долларов безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета», — рассказал Ушаков.

Помимо прямой финансовой помощи, российские компании в ближайшие годы вложат в экономику республики около 1,6 миллиарда долларов. Главный контракт на сумму в 1,2 миллиарда долларов заключен между Госкомитетом промышленности, энергетики и недропользования Киргизии и российской госкомпанией «Росгеология». Соглашение предполагает развитие минерально-сырьевой базы республики, часть средств будет потрачена на решение проблем с водоснабжением.

В феврале 2018 года президент России Владимир Путин ратифицировал протокол о списании задолженности Киргизии на сумму в 240 миллионов долларов. Долг Киргизии был реструктурирован в 2012 году, когда страны договорились о новых условиях выплаты.

Совокупный размер кредита составлял 488,9 миллиона долларов, в мае 2013 года Россия простила Киргизии 188,9 миллиона, а остаток долга в размере 300 миллионов должен был списываться поэтапно вплоть до 2025 года, хотя проценты по кредиту Киргизия продолжала платить. Власти республики просили о списании в связи со сложной финансовой ситуацией в стране.

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