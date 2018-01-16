Россиянам простят долги на 184 миллиарда рублей

Российские власти простят россиянам долги на сумму в 183,8 миллиарда рублей. Налоговая амнистия затронет физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Уточненную сумму сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания у президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС.

По словам министра, на списание просроченных налогов претендуют 20 миллионов россиян, совокупный объем задолженности которых Минфин оценивает в 41 миллиард рублей. Индивидуальным предпринимателям (ИП) готовы списать задолженности в рамках специальных налоговых режимов, по упрощенным налогам, налогу на объединенный доход и оплате патента. Сумма списания по этим статьям оценивается в 15,8 миллиарда рублей, на льготу смогут претендовать около 3 миллионов ИП.

Также индивидуальным предпринимателям спишут задолженности по страховым взносам. На эти льготы претендуют около 700 тысяч бизнесменов, а совокупная сумма списания оценивается в 127 миллиардов рублей.

Закон о налоговой амнистии для ИП и физических лиц был подписан президентом России 29 декабря 2017 года. Глава государства мотивировал это решение тем фактом, что некоторые налоги ложатся «тяжелым бременем на граждан и на бизнес», и такая ситуация не отвечает не только интересам рядовых граждан и предпринимателей, но и государства. Изначально предполагалось, что по этому закону спишут 150 миллиардов долгов.

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