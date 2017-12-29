Путин простил долги россиянам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает индивидуальных предпринимателей и физических лиц от выплат долгов по налогам, которые были сформированы до 1 января 2015 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон признает безнадежными к взысканию и подлежащими списанию ряд обязательств российских граждан. Среди них: недоимка и пени по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, образовавшиеся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года.

Аналогично будут списаны недоимки по налогам, пени и штрафы индивидуальных предпринимателей, которые образовались до 1 января 2015 года. Это касается недоимок по страховым взносам, задолженности по пеням и штрафам индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов на 1 января 2017 года.

Списание не будет распространяться на недоимки по налогу на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, связанных с перемещением товаров через границу.

Предложение о списании долгов было озвучено президентом 14 декабря 2017 года. Тогда Путин пояснил, что некоторые налоги ложатся «тяжелым бременем на граждан и на бизнес», и такая ситуация не отвечает не только интересам рядовых граждан и предпринимателей, но и государства.

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