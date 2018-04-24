Россия посчитала траты на помощь другим странам

В 2017 году Россия потратила 1,2 миллиарда долларов на помощь развивающимся странам. Об этом заявил заместитель главы МИД Александр Панкин, передает РИА Новости.

По его словам, средства были потрачены в рамках двусторонних отношений и по линии взносов в международные структуры, в том числе в ООН. «Круг стран, которым мы помогаем, это страны на постсоветском пространстве и наши давние стратегические партнеры в Латинской Америке и Азии», — сказал Панкин.

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Размер помощи России другим государствам в 2016 году составил чуть больше одного миллиарда долларов. Тогда эксперты отмечали, что страна впервые с 2012 года сократила расходы на финансовую поддержку развивающихся стран.

По словам экономистов, одна из основных форм содействия развитию — списание долгов. В 2016-2017 годах Россия списала долги четырем странам — Киргизии, Мозамбику, Узбекистану и Монголии — почти на 1,4 миллиарда долларов

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