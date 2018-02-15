Россиянам пригрозили банкротством

Число россиян, которым грозит банкротство, за год выросло на 24 тысячи человек (5,8 процента), до 435 тысяч человек. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифас», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Рост числа заемщиков, оказавшихся под угрозой, зафиксирован в 51 российском регионе, снижение — только в девяти регионах. Среди регионов-лидеров по числу потенциальных банкротов — Москва, Московская и Тюменская области. В десятку также вошли Свердловская и Магаданская области, Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург, Республика Калмыкия, Мурманская и Ленинградская области.

В группе риска находятся россияне, чей долг составляет более 500 тысяч рублей хотя бы по одному кредиту и которые не делали по нему взносов не менее 90 дней. При этом, по оценке исследователей, в среднем в России доля физлиц, которым грозит банкротство, стабильна и остается на уровне около 1,3 процента от общего количества заемщиков с непогашенными кредитами.

В январе сообщалось о росте числа россиян-банкротов — за год их количество увеличилось на 29 тысяч. В первую тройку лидеров по количеству обанкротившихся россиян входят Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

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