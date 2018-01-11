Число россиян-банкротов резко выросло

В России зарегистрировано почти 52 тысячи граждан-банкротов, за год это число выросло почти на 29 тысяч, сообщает юридическая компания «Стопдолг».

В конце декабря 2016 года этот статус в России получили 22 789 граждан. «Конечно, эта цифра все еще очень низкая, и [количество] должников в России значительно больше, исчисляется миллионами человек», — отметил глава «Стопдолга» Алексей Демин.

Первое и второе места по количеству банкротов среди регионов занимают Москва и Московская область — 4213 и 2918 человек соответственно. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург — 2382 банкрота. В топ-10 регионов по этому показателю также вошли Республика Башкортостан (2186 банкротов), Краснодарский край (1768) Свердловская область (1737), Новосибирская область (1691), Самарская область (1685), Ростовская область (1415) и Волгоградская область (1357).

В среднем на 100 тысяч россиян приходится 35 банкротов. По этому показателю среди регионов лидирует Вологодская область — 114 должников на 100 тысяч человек.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в ноябре 2017 года число россиян, признанных банкротами, достигло 48 640 человек.

В июне 2017 года суд подтвердил «несостоятельный» статус жительницы Челябинска Дарьи Расторгуевой. Она в числе первых подала заявление о признании неплатежеспособной 1 октября 2015 года, сразу после принятия закона о том, что физическое лицо может быть признано банкротом.

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