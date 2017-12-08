Раскрыто число банкротов среди россиян

По итогам ноября число россиян, признанных банкротами, достигло 48 640 человек. Об этом говорится в сообщении юридической компании «Стопдолг», которая приводит данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Речь идет о тех россиянах, которые не имеют статуса индивидуального предпринимателя и объявляют себя банкротом как физическое лицо. Их количество продолжает расти непрерывно, однако динамика роста слабая, отметили в компании. Лидирующими регионами по числу банкротов стали Москва и Московская область — 2892 и 2732 соответственно. Замыкает тройку Санкт-Петербург — 2168 человек.

В топ-10 регионов по числу банкротов также вошли Республика Башкортостан (2002 банкрота), Свердловская область (1636), Краснодарский край (1635), Новосибирская область (1605), Самарская область (1565), Ростовская область (1331) и Волгоградская область (1277).

Меньше всего банкротов в Чукотском автономном округе (3), Чеченской Республике (5), Севастополе (7) и Еврейской автономной области (20).

С 1 октября 2015 года в России работает закон о банкротстве физических лиц, согласно которому задолжавший свыше 500 тысяч рублей на срок более 90 дней россиянин мог законно признать себя банкротом. Процедура позволяет либо реструктурировать долг, либо вовсе добиться его списания.