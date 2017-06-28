Первый кредитный банкрот в России полностью освободилась от долгов

Арбитражный суд подтвердил «несостоятельный» статус жительницы Челябинска Дарьи Расторгуевой. Об этом в среду, 28 июня, сообщила газета «Комсомольская правда».

«У Дарьи ничего нет из того, что когда-то было: ни квартиры, ни земельного участка, ни машины. Но, главное, нет долга в 14 миллионов рублей», — пишет издание. Это был кредит банка на развитие бизнеса и покупку дома, но расплатиться с долгом Расторгуева не смогла.

Женщина заявила, что больше не будет обращаться в кредитные организации. «Да и банкам я как клиент не нужна, ведь кредитная история испорчена», — сказала она.

Расторгуева одной из первых подала заявление о признании ее неплатежеспособной 1 октября 2015 года, сразу после принятия закона о том, что физическое лицо может быть признано банкротом.

По данным Объединенного кредитного бюро, среди всех заемщиков-физлиц в России доля тех, кто не вносит платежи по кредитам более трех месяцев, составляет около 15 процентов.

Трудности с обслуживанием кредитов испытывают от пяти до 6,5 миллиона россиян, отмечают в Национальном бюро кредитных историй. У трех миллионов из них нет реальной возможности выплачивать долги, указывают в бюро.

За время действия законом о банкротстве воспользовались сотни человек. Суды признали банкротами нескольких депутатов Госдумы и региональных законодательных собраний.