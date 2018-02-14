Банк России ударит по кредитам «до зарплаты»

Банк России намерен ужесточить регулирование деятельности микрофинансовых организаций путем постепенного снижения размера максимальной выплаты, которую можно будет требовать с должника. Об этом в среду, 14 февраля, пишет газета «Ведомости», принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева.

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В настоящее время потолок максимальной выплаты составляет трехкратный размер займа — его предполагается снизить до 2,5 величины задолженности, пояснил директор департамента микрофинансового рынка Центробанка Илья Кочетков. К июлю 2019 года потолок предполагается опустить до двукратной величины займа, к июлю 2020-го — до 1,5 величины.

По словам Кочеткова, больше всего ужесточения регулятора ударят по так называемым кредитам «до зарплаты». В связи с этим Банк России предлагает прописать в законе специальный финансовый продукт — займ в размере до 10 тысяч рублей, который можно будет брать на срок не более 15 дней. Такая ссуда будет выплачиваться фиксированными платежами — не более 3 тысяч рублей с процентами и штрафами за раз. Размер займа или срок его выплаты нельзя будет увеличить.

В конце 2017 года Банк России сообщил, что изучает резкий рост спроса на микрокредиты в России. Тогда регулятор предположил, что причиной бума может оказаться простота оформления микрозаймов и недоступность классических банковских кредитов. Регулятор тогда заявил, что намерен оценить уровень доступности финансовых услуг для граждан.

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