Статус российской военной базы в Киргизии изменят

Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудят статус российской военной базы на территории республики. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Заведующий отделом внешней политики аппарата главы Киргизии Данияр Сыдыков сообщил, что переговоры планируется провести в ходе визита Путина в столицу государства Бишкек. «В настоящее время готовится протокол об изменении статуса российской военной базы в республике, детали раскрыть не могу, переговоры по данному вопросу продолжаются», — заявил он.

По словам Сыдыкова, вопрос о создании второго объекта Минобороны России в Киргизии обсуждать не планируется.

Государственный визит президента России в Бишкек состоится 28 марта по приглашению Жээнбекова.

Объединенная российская авиационная база Кант расположена в 20 километрах от Бишкека. Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Соглашение о размещении российской военной базы в Киргизии подписано бывшим президентом страны Курманбеком Бакиевым в 2009 году.

В мае 2013 года Россия простила Киргизии 188,9 миллиона долларов, а остаток задолженности в размере 300 миллионов должен был списываться поэтапно вплоть до 2025 года. Все, что осталось от этого долга, было списано в начале 2018 года.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!