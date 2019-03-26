Журналист кремлевского пула отчитал киргизскую сторону перед приездом Путина

Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, входящий в кремлевский пул, в своем Telegram-канале раскритиковал то, как в Киргизии принимают зарубежных журналистов. Так он прокомментировал новость о том, что государственный визит президента России Владимира Путина в Киргизию, запланированный на 28 марта, пройдет по новому протоколу.

По словам Смирнова, киргизская государственная резиденция «Ала-Арча» — наихудшая из всех резиденций лидеров стран бывшего СССР с точки зрения журналиста. «В ней плохо абсолютно все: от очень слабого интернета до отсутствия места, чтобы покормить прессу», — сетует корреспондент.

Пресс-центра там, как отмечает журналист, вообще нет, а туалет для сотрудников СМИ расположен в соседнем здании, дорога до которого регулярно перекрывается по соображениям безопасности.

«Коллегам есть над чем трудиться. Если, конечно, они задумаются, что работать к ним приезжает не один Путин», — заключил Смирнов.

В Бишкеке 26 марта сообщили, что примут российского лидера по новому формату. Заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков, как передает Sputnik Kyrgyz, пообещал, что удивлены будут не только гости, но и граждане республики. Грядущий приезд Путина с государственным визитом он назвал началом новой протокольной практики.

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