В Киргизии вспомнили о многомиллионном подарке Путина и захотели еще один

Представитель Агентства гражданской авиации Киргизии Алымбай Абакиров надеется, что главе государства Сооронбаю Жээнбекову подарят еще один самолет, который станет бортом №1. Слова Абакирова приводит Kaktus.

«Нынешний борт №1 был подарен президентом России Владимиром Путиным лет 10-12 назад. Надеюсь на еще такой подарок», — сказал Абакиров, не уточнив, от какого государства должен поступить презент.

Он добавил, что Ту-154М, на котором летает президент Киргизии, — хороший, но его пора менять. Новый самолет для первых лиц страны может обойтись в сумму от 80 до 100 миллионов долларов, но таких денег у Бишкека нет.

18 октября депутат Жогорку Кенеша (парламента) республики Таабалды Тиллаев заявил, что ему стыдно за борт №1, на котором летает президент Жээнбеков. «Этот борт подарила Россия. Борт №1 главе Узбекистана также подарили. У нас дружественные отношения с Турцией... Президент может поднять этот вопрос. В силу своей скромности он летает обычными рейсами с гражданами. Мы не должны этому радоваться. Нужно думать о его безопасности», — цитирует Тиллаева 24.kg.

Министр транспорта и дорог страны Жамшитбек Калилов признал, что президентский самолет уже считается старым, но, несмотря на это, воздушное судно находится в хорошем состоянии.

Для перевозки первых лиц Киргизии используется Ту-154М. Самолет на безвозмездной основе был передан республике по инициативе президента России Владимира Путина в 2006 году.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!