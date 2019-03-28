Путин объяснил цель российской военной базы в Киргизии

Военная база России в Киргизии обеспечивает безопасность и стабильность в Центральной Азии, заявил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 28 марта.

В ходе переговоров стороны приняли протокол с изменениями в соглашение о военной базе.

Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию в четверг утром. Встреча двух лидеров прошла в резиденции «Ала-Арча». Перед переговорами президент России поприветствовал гвардейцев почетного караула на киргизском языке: «Салам Аскер».

26 марта на портале правовой информации был опубликован проект протокола о внесении изменений в соглашение от 2012 года, согласно которому ежегодная арендная плата за землю под объединенную базу ВС РФ повышается на 291 тысячу долларов.

База Кант расположена в 20 километрах от Бишкека. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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