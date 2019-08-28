Турция и Великобритания призвали Россию и Сирию к выполнению обязательств

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили конфликт в Сирии во время совместных переговоров. Об этом сообщается в заявлении официального представителя канцелярии британского премьера, передает РИА Новости.

В частности, лидеры государств осудили недавние действия действующего президента Сирии Башара Асада в Идлибе. «Они выразили обеспокоенность в связи с гуманитарной ситуацией и обсудили необходимость того, чтобы режим [Асада] и Россия выполняли свои обязательства в рамках международного законодательства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о совместных ударах российской и сирийской авиации в провинциях Хама и Идлиб. При одном ударе были повреждены строения турецкого наблюдательного пункта в городе Шейр-Магер.

27 августа президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости добиться стабилизации обстановки в Сирии.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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