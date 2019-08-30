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В Сирии прекратят стрелять

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В сирийской провинции Идлиб будет введен режим прекращения огня. Об этом объявили в российском Центре по примирению враждующих сторон, передает РИА Новости.

Как отмечается, режим начнет действовать в идлибской зоне деэскалации с 06:00 в субботу, 31 августа. В настоящее время он односторонний: прекратить огонь согласились сирийские правительственные силы, которые ведут в регионе наступление на позиции боевиков.

В связи с этим центр призвал командиров вооруженных формирований, располагающихся в провинции, присоединиться к инициативе и мирному урегулированию конфликта.

Ранее стало известно, что Россия дала гарантии безопасности для турецких наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе.

22 августа сообщалось, что сирийская армия заняла ключевой город Хан-Шейхун на юге провинции. В окружении войск оказался и турецкий пункт в городе Морек.

Зона деэскалации в Идлибе — одна из четырех существующих в Сирии. Она была создана Россией и Турцией в 2017 году. Большая ее часть до сих пор не демилитаризована и находится под контролем боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе «Джабхат ан-Нусры») и вооруженной сирийской оппозиции. Москва и Дамаск считают большую часть повстанцев на территории зоны террористами. Гражданская война в Сирии идет с весны 2011 года.

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