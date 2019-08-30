Головореза-террориста по кличке «палач из Ракки» поймали в Сирии

В Сирии арестовали бельгийца — боевика террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), известного как «палач из Ракки». Об этом сообщает издание Het Laatste Nieuws.

Как отмечается, 35-летний Ануар Хаддучи находится в тюрьме «Демократических сил Сирии» (ДСС) — поддерживаемого американцами союза курдских и арабских группировок. Его арестовали вместе с 32-летней женой Жюли Маес после битвы за город Багуз — последний оплот ИГ в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

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Мужчину также знают под именем Абу Сулейман аль-Бельгики. Сообщается, что он лично провел казни более чем 100 человек на центральной рыночной площади Ракки.

Палач также подозревается властями Бельгии в финансировании терактов в Брюсселе и Париже. В частности, со счета Хаддучи были переведены 3,5 тысячи евро Мухаммеду Абрини — одному из организаторов теракта в брюссельском аэропорту Завентем в 2016 году. В какой стране — Сирии, Бельгии или Франции — будут судить головореза, пока неизвестно. Het Laatste Nieuws при этом отмечает, что в Ираке мужчине грозила бы смертная казнь.

Террористы захватили Ракку в 2013 году, она считалась неофициальной столицей ИГ. Боевиков в городе полностью зачистили бойцы ДСС осенью 2017 года.

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