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Палача ИГ задержали в Европе

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В Венгрии задержали сирийца, который предположительно был членом террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и проводил казни. Об этом сказано на сайте Генпрокуратуры страны.

По данным правоохранительных органов, мужчина сотрудничал с ИГ с 2016 года. Кроме того, его подозревают в участии в массовой казни в городе Хомс. Задержанный может быть причастен к убийству 20 мирных жителей.

Подозреваемый был задержан 30 декабря 2018 года в аэропорту Будапешта из-за поддельных документов. Мужчину приговорили к условному сроку и готовили к депортации в Грецию, где у него был вид на жительство. Однако позднее власти Венгрии при сотрудничестве с Бельгией узнали о его связях с ИГ.

Ранее США отчитались об окончательном избавлении территории Сирии от бойцов ИГ.

«Исламское государство» в 2014 году захватило значительные территории Сирии и Ирака, провозгласив там всемирный халифат. С организацией в Сирии боролись как международная коалиция во главе с США, так и Россия, которой Дамаск направил официальную просьбу.

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