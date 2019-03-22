США объявили об избавлении Сирии от ИГ

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) больше не контролирует территории в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Об этом уже проинформирован президент США Дональд Трамп.

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Американский лидер 20 марта заявил, что последний оплот ИГ будет уничтожен в ближайшее время. На следующий день международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по лагерю джихадистов в окрестностях города Багуз в провинции Дейр-эз-Зор, где укрываются последние боевики, остающиеся верными самопровозглашенному халифату. После этого наступление на позиции террористов продолжили поддерживаемые коалицией бойцы курдско-арабских группировок «Демократических сил Сирии».

«Исламское государство» в 2014 году захватило значительные территории Сирии и Ирака, провозгласив там всемирный халифат. В 2017-м группировка в итоге утратила контроль над 90 процентами ранее захваченных территорий. С организацией в Сирии боролись как международная коалиция во главе с США, так и Россия, которой Дамаск направил официальную просьбу.

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