Террористы испугались решающих боев и попрятались в пещерах

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), остающиеся в окрестностях сирийского поселения Багуз в провинции Дейр-эз-Зор, пытаются спастись, укрываясь в пещерах. Об этом в пятницу, 22 марта, пишет Daily Mail.

По данным издания, вечером в четверг, 21 марта, антитеррористическая коалиция во главе с США нанесла по лагерю джихадистов несколько авиаударов. После этого поддерживаемые коалицией бойцы союза курдских и арабских группировок «Демократические силы Сирии» (ДСС) продолжили наступление в данном направлении.

Как отмечают в ДСС, полная победа над боевиками в районе Багуза является делом нескольких дней. В то же время, несмотря на то что тысячи террористов бежали, некоторые из них продолжают прятаться в поселении. По информации издания, джихадисты скрываются в пещерах протянувшейся вдоль берега Евфрата скалистой гряды и в окопах.

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«Наши силы пытаются заставить их сдаться, но столкновения продолжаются», — заявил представитель информационной службы ДСС Мустафа Бали. По его словам, говорить о полном поражении ИГ в регионе можно будет только после того, как там будут найдены все спрятанные мины и все укрытия джихадистов.

Ранее в марте сообщалось, что террористы ИГ отправили в бой за Багуз около сотни женщин и детей.

«Демократические силы Сирии» ведут наступление на остатки ИГ близ Багуза, который является последним оплотом джихадистов в долине реки Евфрат. Как ранее сообщал Бали, террористы начали массово сдаваться.

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