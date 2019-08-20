ИГ предрекли новый взлет

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), несмотря на поражение в Сирии и Ираке, может существенно усилить свое влияние на территории других государств, где наблюдается ослабление позиций центральной власти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ряд аналитиков и чиновников.

По словам координатора по борьбе с терроризмом Государственного департамента США Нейтана Сейлса (Nathan Sales), хотя созданный ИГ так называемый халифат был уничтожен, бренд ИГ по-прежнему «живет по всему миру». Как отмечает специалист, террористы адаптируются и пытаются укреплять свои позиции уже не в Сирии и Ираке, а в странах Африки и Юго-Восточной Азии, например, в Нигерии и Шри-Ланке, где в результате серии терактов в апреле этого года погибли более 200 человек. Всего же, по данным подконтрольного ИГ новостного агентства «Амак», с начала 2019 года террористы провели более 1,8 тысячи атак, в результате которых более 8 тысяч человек были убиты или ранены. Таким образом, противостояние с ИГ просто переходит на новую стадию, и говорить о его завершении преждевременно, считает эксперт.

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Как отмечает Bloomberg со ссылкой на других чиновников, в том числе в Госдепе, ИГ практически лишилось доходов, которые оно получало от незаконной деятельности в Ираке и Сирии и располагающихся там нефтяных месторождений, однако его представительства в других странах продолжают получать средства за счет обложения налогами населения, проживающего на контролируемых террористами территориях. Кроме того, и ИГ, и другая запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида» обеспечивают себе доходы путем вымогательства, а также торговли людьми и похищений с целью получения выкупа.

«Аль-Каида», к тому же, воспользовалась тем, что борющиеся с терроризмом страны в последние годы сосредоточили свое внимание на ИГ, и успела за это время восстановиться, снова превратившись в серьезную угрозу, считают эксперты. Так, боевики группировки с начала года провели ряд атак в столице Сомали Могадишо и в кенийской столице Найроби. Также они продолжают контролировать часть территории на северо-западе Сирии.

В результате, по данным собеседников Bloomberg, эти организации по-прежнему имеют доступ к сотням миллионов долларов, которые они направляют на финансирование терактов и расширение сети своих сторонников. Кроме того, они успешно используют в своих интересах политические, экономические, религиозные и другие условия, сложившиеся в том или ином регионе, отмечают аналитики.

«Многие бойцы "Исламского государства" ушли в подполье и ждут своего часа, особенно когда администрация Трампа [президента США Дональда Трампа] обдумывает сокращение численности войск на Ближнем Востоке», — пишет Bloomberg. При этом, по словам экспертов, бороться с ИГ в его нынешнем децентрализованном состоянии может оказаться еще сложнее.

В 2014 году ИГ захватило значительные территории Сирии и Ирака, провозгласив там всемирный халифат. В 2017-м группировка утратила контроль над 90 процентами ранее захваченных территорий. С организацией в Сирии боролись как международная коалиция во главе с США, так и Россия, к которой Дамаск обратился с официальной просьбой о помощи.

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