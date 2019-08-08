Сирия остановила возродившееся «Исламское государство»

Сирийская армия нанесла мощный удар по террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Al Masdar News.

Отмечается, что сирийские военные провели успешные атаки в районе пустыни Бадия Аш-Шам. Подчеркивается, что в провинции Хомс они использовали как воздушные, так и наземные удары около авиабазы Т-3. После этого сирийская операция расширилась до Дейр-эз-Зора, где «Исламское государство» понесло тяжелые потери среди террористов и военной техники.

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7 августа США признали, что ИГ наращивает подпольную сеть в Ираке и Сирии. В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявлял о выводе американских войск из Сирии в связи с объявленной им «окончательной победой» над «Исламским государством».

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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