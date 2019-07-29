«Исламское государство» возродилось

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) оказалась далека от разгрома, продолжает нападения и собирает силы для новой масштабной атаки. Об этом пишет Al Masdar News.

Издание указывает, что за последние две недели боевики усилили масштаб и число атак на сирийские правительственные силы вблизи города Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор. В частности, 27 июля в результате нападения террористов на позиции армии несколько военных погибли. Кроме того, члены группировки активно атакуют позиции курдов в провинции Хасеке.

Источник в сирийских силовых структурах указал, что подобные нападения не случайны. По его словам, ИГ проводит перегруппировку и готовится к серьезной кампании, чтобы вернуть под свой контроль часть территорий. При этом военные знают о планах боевиков, однако проблема заключается в географии региона: джихадистам на руку наличие гор и пещер в пустынных районах провинции Дейр-эз-Зор и Хомс.

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8 июля сообщалось, что сирийские войска решили разгромить оставшиеся позиции боевиков «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре. До этого армия Ирака решила зачистить от ИГ территорию со своей стороны границы с Сирией: военные начали наступательную операцию в провинциях Салах-ад-Дин и Анбар на западе страны.

В 2014 году ИГ захватило значительные территории Сирии и Ирака, провозгласив там всемирный халифат. В 2017-м группировка утратила контроль над 90 процентами ранее захваченных территорий. С организацией в Сирии боролись как международная коалиция во главе с США, так и Россия, к которой Дамаск обратился с официальной просьбой о помощи.

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