Выходец из Казахстана стал американцем, уехал в ИГ и попал под суд

Американцу предъявили обвинения в помощи и попытке помочь террористической организации после того, как он вступил в ряды группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом заявили прокуроры, передает ABC News.

Как отмечается, Руслан Маратович Асаинов (Ruslan Maratovich Asainov) — натурализованный американец, родившийся в Казахстане и проживавший в нью-йоркском районе Бруклин. По данным прокуроров, в 2013 году он отправился в Стамбул, а затем из Турции выехал в Сирию. Там он присоединился к ИГ, где стал снайпером, а затем вырос до «эмира»-инструктора по обращению с оружием. Мужчина также пытался убедить еще одного человека приехать из США для борьбы на стороне группировки.

Отмечается, что Асаинова вывезли в США из тюрьмы «Демократических сил Сирии» (ДСС) — поддерживаемого американцами союза курдских и арабских группировок. Сколько лет мужчине, а также как давно он получил американское гражданство, не уточняется.

«Обвиняемый отвернулся от страны, которая приняла его, и присоединился к ИГ», — заявил федеральный прокурор США. Он указал, что американская сторона продолжит работать и привлекать к ответственности тех, кто встал на сторону «Исламского государства».

В июне сообщалось о беженце из Сирии, которого обвинили в подготовке теракта в церкви в пригороде Питтсбурга (штат Пенсильвания). Мужчина планировал нападение на церковь во имя ИГ.

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