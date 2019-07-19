Выходец из Казахстана стал американцем, уехал в ИГ и попал под суд

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Американцу предъявили обвинения в помощи и попытке помочь террористической организации после того, как он вступил в ряды группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом заявили прокуроры, передает ABC News.

Как отмечается, Руслан Маратович Асаинов (Ruslan Maratovich Asainov) — натурализованный американец, родившийся в Казахстане и проживавший в нью-йоркском районе Бруклин. По данным прокуроров, в 2013 году он отправился в Стамбул, а затем из Турции выехал в Сирию. Там он присоединился к ИГ, где стал снайпером, а затем вырос до «эмира»-инструктора по обращению с оружием. Мужчина также пытался убедить еще одного человека приехать из США для борьбы на стороне группировки.

Отмечается, что Асаинова вывезли в США из тюрьмы «Демократических сил Сирии» (ДСС) — поддерживаемого американцами союза курдских и арабских группировок. Сколько лет мужчине, а также как давно он получил американское гражданство, не уточняется.

«Обвиняемый отвернулся от страны, которая приняла его, и присоединился к ИГ», — заявил федеральный прокурор США. Он указал, что американская сторона продолжит работать и привлекать к ответственности тех, кто встал на сторону «Исламского государства».

В июне сообщалось о беженце из Сирии, которого обвинили в подготовке теракта в церкви в пригороде Питтсбурга (штат Пенсильвания). Мужчина планировал нападение на церковь во имя ИГ.

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GRABOVKA, UKRAINE - JULY 18: A Ukrainian police officer searches for human remains found in a field on July 18, 2014 in Grabovka, Ukraine. Malaysia Airlines flight MH17 travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed yesterday on the Ukraine/Russia border near the town of Shaktersk. The Boeing 777 was carrying 298 people including crew members, the majority of the passengers being Dutch nationals, believed to be at least 173, 44 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians and 9 Britons. It has been speculated that the passenger aircraft was shot down by a surface to air missile by warring factions in the region. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17
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