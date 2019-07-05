Тренировавшая боевиков ИГ ирландка попросилась домой

Ирландка Лиза Смит, состоявшая в «Исламском государстве» (ИГ, запрещена в России), просит власти страны вернуть ее домой вместе с родившейся в Сирии двухлетней дочерью, но другие женщины из террористической организации утверждают, что она проводила боевые тренировки. Об этом сообщает таблоид The Sun.

38-летняя женщина в юности служила в Вооруженных силах Ирландии — она была летчиком. В 2015 году ирландка, приняв ислам, отправилась в Сирию, присоединилась к ИГ и вышла замуж за боевика, который затем погиб в боях, оставив ей ребенка.

Смит утверждает, что ни разу не брала в руки оружие, так как в «Исламском государстве» женщины не идут в бой с оружием. Заявления о том, что она тренировала боевые навыки у детей, ирландка называет ложью.

Женщина также заверила журналистов, что не планирует никаких нападений на соотечественников, если ее пустят обратно в Ирландию, что «не радикализована» и хочет вернуться, чтобы дать образование своей дочери.

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14 июня появилась информация о том, что в ИГ, вопреки заявлениям ирландки, все чаще стало использовать женщин-боевиков на передовой — как в роли исполнительниц терактов, так и в качестве пехотинцев.

В начале июня сообщалось, что власти США приняли к себе двух американок и шестерых несовершеннолетних из ИГ, которые выразили желание вернуться. На сирийской территории в лагерях для беженцев остаются еще тысячи женщин и детей.

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