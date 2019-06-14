«Исламское государство» поставило женщин под ружье

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) стала заметно чаще использовать боевиков-женщин на передовой. Об этом сообщается в докладе , опубликованном на сайте Европола.

По информации полицейской службы Евросоюза, женщины стали незаменимы для ИГ в тех районах, где идут боевые действия. Организация объявила участие в джихаде «моральным долгом» своих последовательниц, и те все чаще становятся исполнительницами терактов и с оружием в руках сражаются на поле боя.

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Расследование Европола началось из-за опасений по поводу женщин и детей, возвращающихся из ИГ в родные страны. Сообщается, что женщины составляют около 15 процентов осужденных в Евросоюзе боевиков ИГ.

Авторы доклада отмечают, что устоявшееся у исламистов понимание роли женщины в джихаде на самом деле не изменилось: ее первоочередными задачами остаются деторождение и воспитание будущих террористов. Однако нехватка кадров и стратегические задачи группировки заставляют джихадистов привлекать женщин к боевым действиям.

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