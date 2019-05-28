В Ираке казнят двух французов

Иракский суд приговорил к смертной казни двух французов, воевавших на стороне группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Associated Press.

Осужденные были задержаны силами сирийской оппозиции, поддерживаемыми США, и переданы Ираку в январе 2019 года.

Отмечается, что общее число бывших французских джихадистов, приговоренных к казни на этой неделе в Ираке, достигло шести.

Сообщается, что правительство Франции работает над тем, чтобы изменить вынесенное решение в отношении осужденных. «Мы предпринимаем усилия, чтобы не допустить смертной казни для этих французов», — заявил министр иностранных дел. При этом речь о возврате на родину не идет.

В марте в Венгрии задержали сирийца, который предположительно был членом террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и проводил казни.

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