США потребовали от Германии отправить войска в Сирию

Соединенные Штаты призывают Германию направить наземные войска в Сирию для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России) и защиты курдов от Турции. Об этом в интервью журналу Die Welt заявил специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Он заявил, что помощи, которую сейчас оказывает ФРГ — техники и военных инструкторов, — недостаточно и США нуждаются в том, чтобы немецкие пехотинцы заменили на северо-востоке Сирии часть действующих там американских войск. Он не назвал точной цифры, но упомянул, что потребуются сотни военнослужащих.

При этом, по словам Джеффри, Германии, возможно, и не придется вступать в открытое противостояние с ИГ: главное, для чего нужны немецкие вооруженные силы, — стать барьером между курдскими вооруженными формированиями и войсками Турции, которая официально считает курдов террористами.

Боевиков ИГ, по мнению спецпредставителя США, получится оттеснить силами местных сирийских формирований. Однако германские солдаты должны быть хорошо вооружены и «готовы защищать себя», добавил дипломат.

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Власти Германии получили от Джеффри предложение об отправке военных, но пока не выпускали никакого официального ответа. Вашингтон ждет от Берлина решения в течение июля.

Расширение международного присутствия в Сирии — часть плана США по окончательному урегулированию конфликта. Он также предусматривает окончательное уничтожение ИГ и запуск процесса политических реформ.

18 марта представители Пентагона в очередной раз подтвердили, что США полностью выводят свои войска из Сирии.

В феврале президент США Дональд Трамп объявил, что часть американских военных останется на территории Сирии для защиты Израиля. До этого в Минобороны США сообщали, что при выводе войск учитывается ситуация на местах и мнение союзников, а произвольных сроков нет.

Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с объявленной им «окончательной победой» над «Исламским государством» в декабре 2018 года.

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