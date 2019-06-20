Беженца-террориста из Сирии раскрыли в США

В США беженца из Сирии обвинили в подготовке теракта в церкви в пригороде Питтсбурга (штат Пенсильвания). Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, 21-летний Мустафа Мусаб Аловемер (Mustafa Mousab Alowemer) был арестован утром 19 июня. У него во время обысков обнаружили детали для изготовления бомбы, в том числе средства для снятия лака, батарейки и гвозди. Ему предъявили обвинения в попытке оказать материальную поддержку террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и по двум пунктам распространения информации о взрывных устройствах в связи с планами их использовать.

«Судебные документы показывают, что Мустафа Аловемер планировал нападение на церковь во имя ИГ, которое могло привести к множеству жертв и пострадавших. К счастью, его планы были сорваны», — отметил помощник директора ФБР по вопросам противодействия терроризму Майкл МакГаррити. Слушания по делу начнутся 21 мая.

Аловемер — уроженец сирийского города Дераа. В США он прибыл в 2016 году как беженец, бежавший от гражданской войны на родине, однако вскоре присягнул на верность лидеру «Исламского государства» Абу Бакру аль-Багдади. Следователи утверждают, что после этого Аловемер начал планировать нападения в районе Питтсбурга. Среди потенциальных объектов были шиитская мечеть, американские военные, а также проживающие в городе семьи курдов-езидов — меньшинства, в отношении которого ИГ устроило геноцид. В итоге молодой человек остановил свой выбор на небольшой церкви.

Затем он связался с человеком, который, по его мнению, также был сторонником ИГ, однако на самом деле оказался информатором ФБР. В общей сложности они встретились четыре раза, при этом во время разговоров сириец описывал церковь как идолопоклонническую и собирался использовать бомбу, достаточную, чтобы «уничтожить все это». Он также передал информатору карту с пометками и путями отхода и инструкции по созданию самодельной бомбы

Нападение Аловемер планировал совершить 23 июня. «Операция должна быть проведена в воскресенье вечером, чтобы шокировать врагов Всемогущего Аллаха по всему миру и всей Америке», — утверждал молодой человек. Информатор сообщил, что сириец планировал атаку как «месть за братьев-террористов» и негодовал из-за расстрела мечетей в Новой Зеландии.

В апреле в США поймали уроженца Албании, который симпатизировал ИГ и собирался совершить нападение в отместку за расстрел мечети в Новой Зеландии.

Нападение на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч произошло 15 марта, погибли 50 человек, еще более 40 получили ранения. Обвинение было предъявлено австралийцу Брентону Тарранту. Он свою вину не признает.

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