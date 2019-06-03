Мужчину с молотком обезвредили в мечети возле Лондона

Мужчина с молотком пытался напасть на людей в мечети в пригороде столицы Великобритании. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда — Службы полиции Лондона.

Стражей порядка вызвали к мечети, расположенной в столичном пригороде Саутолл, в 4:33 по местному времени (6:33 мск). Отмечается, что к моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов на место прихожане успели обезвредить злоумышленника.

Атаковать людей с молотком пытался 38-летний мужчина. Полицейские взяли его под стражу, он подозревается в попытках нанести тяжкий вред здоровью окружающих.

О пострадавших не сообщается. Инцидент не рассматривается как связанный с террором. По предварительной информации, мужчина за день до этого поспорил с людьми, которые, по его мнению, были прихожанами мечети.

В апреле в Нью-Йорке задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями. Он пытался пройти в храм с канистрами, но был остановлен охраной.

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