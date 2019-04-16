Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро

На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, подозреваемый сначала ходил по тоннелю между станциями «Автозаводская» и «Технопарк», затем вышел к будке с дежурной по станции.

«В 6:50 утра в тоннеле появился мужик, в руках у него был молоток. Затем угрожая молотком, и, заперев сотрудницу в будке, он приказал Елене Пермяковой, так зовут женщину, вызвать на место руководство метрополитена», — уточняет Telegram-канал «112».

К месту происшествия была вызвана полиция и бойцы СОБР.

Движение на Замоскворецкой линии не прерывалось, — сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе метрополитена.

В ходе переговоров полицейским удалось уговорить подозреваемого приоткрыть дверь будки, а затем его задержали, молоток отобрали.

По предварительной информации, задержанный страдает психическим заболеванием.

Мужчину увезли в отдел полиции для разбирательства.

В пресс-службе столичной полиции «Ленте.ру» подтвердили факт происшествия.

«На перегоне между станциями "Автозаводская" и "Технопарк" неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница метрополитена, и стал угрожать ей предметом, похожим на молоток. Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательств», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В результате инцидента пострадавших нет.

Задержанного зовут Вадим Шереметьев, 45 лет, сообщает «112».

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