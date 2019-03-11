Российские подростки избежали тюрьмы за нападения на иностранцев в метро

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условному сроку двух националистов, которые в 2017 году в несовершеннолетнем возрасте напали и избили в метро несколько иностранцев. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Сергея Павлова и Дмитрия Козлова, который на данный момент не достиг совершеннолетия, признали виновными по статьям 213 («Хулиганство») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по национальному признаку») УК РФ.

Суд назначил условное наказание сроком: Павлову — 3,5 года и Козлову — 3 года.

Из материалов дела следует, что они вместе с сообщником по фамилии Герасимов, который скрылся после преступления в Эстонии, 8 декабря 2017 года договорились совершить ряд нападений на иностранцев.

На следующий день троица прибыла на станцию «Технологический институт» Петербургского метрополитена и напала на гражданина Мьянмы Пхьо Мина. Националисты нанесли ему не менее пяти ударов по голове и телу. Затем они забежали в вагон поезда и там избили неустановленного мужчину, «имеющего черты азиата». Потерпевший получил не менее 12 ударов кулаками по голове и коленями по телу, после чего его вытолкнули из вагона на платформу и Герасимов выкрикнул: «Вагон для белых! Россия для русских!».

Потом подростки напали на другого азиата и нанесли ему не менее 18 ударов кулаками и коленями по голове и телу.

Хулиганов схватили пассажиры. Герасимов ударил одного из них по руке, другому по голове самодельными нунчаками, а также угрожал остальным туристическим ножом. Отбившись от пассажиров, троица скрылась.

Павлов и Козлов признали вину только в хулиганстве, отрицая свою причастность по 282-й статье УК РФ.

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