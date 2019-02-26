Вышедшего из «Крестов» Рыжего Тарзана сняли на видео

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Националист и MMA-боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан), осужденный за погром в борделе, вышел на свободу из петербургского СИЗО «Кресты-2». Видео его встречи с журналистами у ворот спецучреждения опубликовало Федеральное агентство новостей.

Дацик рассказал о быте нового изолятора, отметив, что в старых «Крестах» было получше.

«Здесь недостроенный объект, стройка идет до сих пор, не хватает сотрудников. Телевизоры и холодильники не у всех [заключенных]», — сказал он.

Тарзан пообещал «веселуху» и анонсировал бой со своим участием, который может состояться через полгода. После освобождения Дацик планирует начать занятия в спортзале, чтобы набрать форму.

«Из СИЗО в спортзал, ни на капельки спокойным не стал, нечего мне исправляться. Задержание шлюх и сутенеров — не хулиганство, а полиция крышует их», — заявил он.

Тарзан намерен создать общественную организацию, чтобы бороться c продажными сотрудниками правоохранительных органов.

Среди встречающих у СИЗО был музыкант и шоумен Стас Барецкий. Он планирует снять националиста в третьей части криминальной драмы «Брат».

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25 февраля Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор Дацику, прекратив уголовное преследование по статьям 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») и 116 («Побои») УК РФ за истечением сроков давности. В связи с этим суд постановил освободить осужденного из-под стражи в связи с отбытием наказания.

В марте 2018 года Дацика приговорили к 3,5 года в колонии строгого режима за хулиганство, выразившееся в том, что он ворвался в один из публичных домов, где заставил проституток раздеться догола, и в таком виде погнал их по улице в отделение полиции.

Тарзан уже был судим за серию вооруженных налетов на салоны сотовой связи в Петербурге. Во время судебных разбирательств он сбежал из психиатрической клиники, куда был направлен на принудительное лечение, и незаконно отправился в Норвегию, но вскоре был экстрадирован в Россию и приговорен к пяти годам колонии.

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