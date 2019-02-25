Осужденного за марш голых проституток Рыжего Тарзана освободили досрочно

Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор националисту Вячеславу Дацику (Рыжий Тарзан), устроившему погром в борделе. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Суд апелляционной инстанции прекратил уголовное преследование Дацика по статьям 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») и 116 («Побои») УК РФ за истечением сроков давности. Осужденный подлежит освобождению из-под стражи в связи с отбытием наказания.

«Слава революции!» — прокричал Дацик перед удалением суда в совещательную комнату.

В марте 2018 года Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил националиста к 3,5 года в колонии строгого режима. Он был признан виновным по трем статьям: 213 («Хулиганство») и две вышеуказанные. Прокурор просил для него наказание в виде пяти лет лишения свободы. Подсудимый свою вину не признал.

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Дацик был задержан в мае 2016 года. Он выломал дверь в номере петербургского бутик-отеля, откуда выставил в коридор женщину, затем ворвался в один из публичных домов, где заставил проституток раздеться догола, и в таком виде погнал их по улице в отделение полиции. Националист пытался повторить аналогичные действия еще в одном борделе, но был задержан.

В марте 2017 года Рыжий Тарзан хотел проглотить один из документов при ознакомлении с материалами своего уголовного дела. Следователи вырвали бумагу из его рта, но она уже не подлежала восстановлению. В мае он пытался сбежать из Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, куда его доставили для решения вопроса о продлении срока содержания под стражей.

Дацик уже был судим за серию вооруженных налетов на салоны сотовой связи в Петербурге. Во время судебных разбирательств он сбежал из психиатрической клиники, куда был направлен на принудительное лечение, и незаконно отправился в Норвегию, но вскоре был экстрадирован в Россию и приговорен к пяти годам колонии.

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