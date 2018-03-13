Рыжего Тарзана попросили отправить в колонию за «голый марш» проституток

Прокурор попросил приговорить бывшего бойца без правил Вячеслава Дацика (Рыжего Тарзана), устроившего голый марш проституток, к пяти годам колонии строгого режима. Об этом во вторник, 13 марта, сообщает РАПСИ.

По словам адвоката Андрея Федорцова, после выступления прокурора прения отложили. 15 марта свою позицию выскажут представители потерпевших и сторона защиты. Сам Дацик, в отношении которого возбуждены дела о разбое, нарушении неприкосновенности жилища и побоях, вину не признает.

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Дацик был задержан в Санкт-Петербурге в мае 2016 года. По материалам дела, он выломал дверь в номере бутик-отеля, откуда выставил в коридор женщину, затем ворвался в один из публичных домов, где заставил проституток раздеться догола и в таком виде погнал их по улице в отделение полиции. Националист пытался повторить аналогичные действия еще в одном борделе, но был задержан.

В марте 2017 года Рыжий Тарзан хотел проглотить один из документов при ознакомлении с материалами своего уголовного дела. Следователи вырвали бумагу из его рта, но она уже не подлежала восстановлению. В мае он пытался сбежать из Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, куда его доставили для решения вопроса о продлении срока содержания под стражей.

Рыжий Тарзан уже был судим за серию вооруженных налетов на салоны сотовой связи в Петербурге. Во время судебных разбирательств он бежал из психиатрической клиники, куда был направлен на принудительное лечение, и незаконно отправился в Норвегию, но вскоре был экстрадирован в Россию и приговорен к пяти годам колонии.

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