Маршировавший с голыми путанами Рыжий Тарзан пожертвует Трампу 14,88 рубля

Националист Вячеслав Дацик, известный по прозвищу Рыжий Тарзан, направит президенту США Дональду Трампу 14 рублей и 88 копеек в качестве гуманитарной помощи, пишет в четверг, 7 сентября, «Фонтанка».

Об этом стало известно на очередных слушаниях по делу о налетах на петербургские бордели. По информации издания, подсудимый ходатайствовал о том, чтобы суд поручил следственному изолятору «Кресты» отправить данную сумму от его имени на борьбу с демократами, а также геями, трансвеститами и другими представителями ЛГБТ-сообщества в Соединенных Штатах.

Судья Юрий Гершевский, осознав, что символизирует сумма пожертвования (1488 — цифровое обозначение нацистского приветствия), прервал Рыжего Тарзана словом «Хватит!» «Тем самым он дал понять, что не станет соучастником Дацика в пополнении бюджета США и Дацику придется самостоятельно решать проблему гумподдержки», — пишет «Фонтанка», корреспондент которой также обратил внимание, что националист «существенно поправился на казенном питании».

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Дацик был задержан в 2016 году, спустя два месяца после выхода на свободу. По материалам дела, Рыжий Тарзан выломал дверь в номере петербургского бутик-отеля, откуда выставил в коридор женщину, затем ворвался в один из публичных домов, где заставил проституток раздеться догола и в таком виде погнал их по улице в отделение полиции. Националист пытался повторить аналогичные действия еще в одном борделе, но был задержан стражами порядка.

Его дело расследуется по статьям 139 и 162 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища и разбой). В мае Дацик попытался сбежать, когда его конвоировали из зала суда, а в марте он хотел проглотить один из документов при ознакомлении с материалами своего уголовного дела.