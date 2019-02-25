У теракта в метро Петербурга нашли сирийский след

Теракт в метро Санкт-Петербурга, совершенный в 2017 году, был задуман в Сирии — на территории, контролировавшейся оппозицией. Об этом в понедельник, 25 февраля, «Ленте.ру» сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, там же, в Сирии, было создано террористическое сообщество, лидером которого стал уроженец Киргизии Сирожидин Мухтаров (в настоящее время он заочно арестован и объявлен в международный розыск).

«Сообщество Мухтарова имело своей целью осуществление террористической деятельности, в том числе против России и ее граждан. Одним из объектов для атак террористы выбрали метрополитен Санкт-Петербурга. По данным следствия, террористы изготовили три взрывных устройства, причем два из них — террорист-смертник Абкаржон Джалилов», — сказала Петренко.

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По данным следствия, одна из бомб была размещена 3 апреля 2017 года на платформе станции «Площадь Восстания». Джалилов должен был дистанционно активировать его — однако оно не сработало из-за конструктивных недоработок.

Вторую бомбу смертник привел в действие в вагоне поезда, на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-1». В результате взрыва погибли 15 человек, еще 67 получили ранения различной степени тяжести.

Как считают в СКР, третье устройство было передано Мухаммадюсуфу Эрматову: вместе с братом Ибрагимом он должен был устроить еще один взрыв. Однако их своевременно обезвредили следователи Следственного комитета и оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«В ходе расследования уголовного дела был проведен уникальный следственный эксперимент: в квартире, где проживали обвиняемые, был изготовлен макет взрывного устройства. В результате версия защиты о том, что часть участников террористического сообщества не знали о готовящемся преступлении, была убедительно опровергнута — изготовление устройства не могло оставаться незамеченным для жильцов квартиры», — заявила Петренко.

Уголовное дело в отношении 11 участников террористической группы направлено в суд: всем фигурантам предъявлены обвинения в терроризме, незаконном изготовлении взрывных устройств, убийстве общеопасным способом и покушении на убийство. Предварительное слушание по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга состоится 25 февраля в Московском окружном военном суде (МОВС).

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