В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора

На Манхэттене задержали человека, пришедшего в Собор Святого Патрика с горючими жидкостями. Об этом сообщил Департамент полиции Нью-Йорка на своей странице в Twitter.

Как отмечается, мужчина пришел в храм примерно в 19:55 17 апреля. С собой у него были две канистры с бензином, две упаковки с жидкостью для зажигалок и зажигалки. Стражи порядка смогли его задержать без каких-либо инцидентов. Других подробностей произошедшего не сообщается. В то же время полиция напомнила гражданам, что если они увидели что-то подозрительное, то об этом нужно сообщать.

Как пишет New York Post, под стражу взяли 37-летнего Марка Лампарелло. Он пытался пройти в храм с канистрами, но был остановлен охраной. Во время небольшой перепалки на пол пролилась часть горючего, после чего его передали полицейским.

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Мужчина заявил, что у его машины закончился бензин, и он просто решил срезать путь через собор, пытаясь принести топливо. Однако после проверки выяснилось, что это неправда, и бензина в его минивэне достаточно. В автомобиле также нашли третью канистру.

Заместитель комиссара полиции Нью-Йорка по разведке и борьбе с терроризмом Джон Миллер рассказал, что Лампарелло отвечал на вопросы «непоследовательно и уклончиво, хотя и продолжал вести беседу и сотрудничать». По словам стража порядка, этот инцидент очень подозрительный, особенно в свете того, что произошел через два дня после пожара в Нотр-Дам де Пари.

Собор Святого Патрика в Нью-Йорке — самый большой католический храм США в неоготическом стиле. Он внесен в реестр национальных исторических памятников.

Вечером 15 апреля во Франции загорелся собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов города. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Окончательно его потушили утром следующего дня. Предполагаемая причина пожара — несчастный случай, вероятно, связанный с реставрационными работами, которые начались несколько месяцев назад.

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