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Петуха с мощами нашли под завалами Нотр-Дама

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Под завалами после пожара в соборе Парижской Богоматери удалось найти медную фигуру петуха с реликвиями. Это подтвердили в Министерстве культуры Франции, пишет Le Figaro.

Как отмечается, петуха, который украшал рухнувший шпиль Нотр-Дама, обнаружили вечером 16 апреля. До этого его считали утраченным во время пожара. Однако выяснилось, что при падении фигурка отделилась от шпиля. Она упала не внутрь здания, где продолжался пожар, а оказалась среди других обломков снаружи возле дороги.

Петух получил сильную вмятину, однако эксперты надеются, что его удастся полностью восстановить. Газета называет находку чудом.

В фигуре галльского петуха хранятся реликвии. Это часть тернового венца Христа и мощи покровителей Парижа — святого Дионисия и святой Женевьевы. Сохранились ли они, не уточняется.

Ранее 17 апреля сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.

До этого стало известно, что в день пожара в Нотр-Даме дважды срабатывала сигнализация. После первого раза очагов возгорания не обнаружили, во время второго сигнала пламя уже было слишком сильным.

Собор загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Окончательно его потушили уже утром: ночью пожарные все еще боролись с отдельными очагами пожара. В результате ЧП пострадали три человека. Предполагаемая причина пожара — реставрационные работы, начавшиеся несколько месяцев назад.

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