Новозеладский стрелок отказался признать вину

Брентон Таррант, расстрелявший людей в мечетях Новой Зеландии, отказался признать свою вину в суде. Об этом сообщает Associated Press.

Адвокаты подсудимого заявили о непризнании вины их клиентом. Тарранта обвиняют в терроризме, убийстве 51 человек и 40 покушениях. Отмечается, что по мнению экспертов, психическое здоровье стрелка позволяет ему нести ответственность.

Ранее стало известно, что напавший на синагогу в калифорнийском городе Повэй преступник вдохновился терактом в Новой Зеландии.

Нападение на две мечети в городе Крайстчерч произошло 15 марта. Были задержаны несколько подозреваемых, однако обвинение в нападении предъявили только австралийцу Брентону Тарранту. Он транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена». Позднее Таррант рассказал, что на преступление его вдохновили теракты в Европе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!