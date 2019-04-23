Теракты в Шри-Ланке оказались местью за расстрел мечетей

Произошедшая в Шри-Ланке серия терактов — месть за расстрел двух мечетей в Новой Зеландии. Об этом сообщил шри-ланкийский министр обороны и средств массовой информации Руван Виджевардене, передает Reuters.

По его словам, к таким выводам пришли в результате предварительного расследования. Ответственны за атаки сразу две исламистские организации, добавил он. Виджевардене сказал, что их осуществили National Thawheed Jama'ut («Джамаат ат-Таухид аль-Ватания», или «Национальное единение») и другая местная группировка JMI — Jammiyathul Millathu Ibrahim.

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21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. По последним данным, погиб 321 человек, более 520 ранены. Жертвами стали и 35 иностранцев, граждан России среди них нет. На следующий день в шри-ланкийской столице — Коломбо — произошел новый взрыв: при разминировании сработала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.

Нападение на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч произошло 15 марта, погибли 50 человек, еще более 40 получили ранения. Были задержаны несколько подозреваемых, однако обвинение в нападении было предъявлено только австралийцу Брентону Тарранту. Он транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена». Позднее он рассказал, что на нападения его вдохновили теракты в Европе.

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