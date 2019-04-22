В столице Шри-Ланки произошел новый взрыв

В столице Шри-Ланки Коломбо произошел новый взрыв: сдетонировала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Reuters.

Сообщается, что автомобиль находился у церкви, пострадавшей во вчерашнем теракте. Взрывное устройство сработало, когда саперы пытались его обезвредить.

В Шри-Ланке накануне, 21 апреля, произошло восемь взрывов. По последним данным, в результате погибли 290 человек, более 500 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них нет.

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Взрывы прогремели в Коломбо и его пригороде во время празднования католической Пасхи. Три из них произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще три взрыва прогремели в церквях. Седьмой взрыв — рядом с зоопарком в городе Дехивале, последний — в районе Дематагода.

Позже появилась информация о задержании 24 террористов. Власти предполагают, что они могут быть связаны с мусульманской организацией National Thowheeth Jama'ath и «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).

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