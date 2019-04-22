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Опубликовано видео нового взрыва в Шри-Ланке

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Видео подрыва взрывного устройства в микроавтобусе, припаркованном на улице города Кочикаде в Шри-Ланке, опубликовал YouTube-канал SL SQUAD.

На коротком видеоролике взрывается небольшой автомобиль белого цвета. Как сообщалось ранее, он стоял неподалеку от одной из церквей, пострадавших от терактов.

22 апреля стало известно, что террористическая группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» взяла на себя ответственность за теракты в Шри-Ланке.

В Шри-Ланке с утра 21 апреля произошло восемь взрывов, три из них — в пятизвездочных отелях, еще три — в католических церквях. Волна терактов произошла перед Пасхой. По последним данным, погибли 290 человек, более 500 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них нет.

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Предыстория: В столице Шри-Ланки произошел новый взрыв
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