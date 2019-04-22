Опубликовано видео нового взрыва в Шри-Ланке

Видео подрыва взрывного устройства в микроавтобусе, припаркованном на улице города Кочикаде в Шри-Ланке, опубликовал YouTube-канал SL SQUAD.

На коротком видеоролике взрывается небольшой автомобиль белого цвета. Как сообщалось ранее, он стоял неподалеку от одной из церквей, пострадавших от терактов.

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22 апреля стало известно, что террористическая группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» взяла на себя ответственность за теракты в Шри-Ланке.

В Шри-Ланке с утра 21 апреля произошло восемь взрывов, три из них — в пятизвездочных отелях, еще три — в католических церквях. Волна терактов произошла перед Пасхой. По последним данным, погибли 290 человек, более 500 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них нет.

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