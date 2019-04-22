Стали известны ответственные за теракты в Шри-Ланке

Группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракты в Шри-Ланке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

Террористическая организация появилась недавно, поэтому о ее структуре мало информации. Власти Шри-Ланки считают, что «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» является частью глобального движения джихадистов. Ее деятельность на острове до апрельских терактов была связана с вандализмом.

Материалы по теме Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек Террористы совершили восемь атак на гостиницы и церкви в день Пасхи

Ранее сообщалось, что по подозрению в причастности к терактам арестованы уже 24 человека.

22 апреля в столице Шри-Ланки Коломбо произошел новый взрыв: сдетонировала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города. Это произошло, когда взрывное устройство пытались обезвредить саперы.

В Шри-Ланке с утра 21 апреля произошло восемь взрывов, три из них — в пятизвездочных отелях, еще три — в католических церквях. Волна терактов была приурочена к празднованию Пасхи. По последним данным, погибли 290 человек, более 500 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них нет.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!