В Шри-Ланке обнаружили 87 детонаторов на станции

В Шри-Ланке обнаружили 87 детонаторов в окрестностях города Коломбо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что взрывные устройства были обнаружены на автобусной станции, которая расположена в районе Петтах. Ранее полицейские также обнаружили и обезвредили самодельную бомбу недалеко от аэропорта Бандаранаике.

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Между тем Reuters сообщает, что общее число погибших выросло до 290 человек, а пострадавших — до 500.

21 апреля сообщалось, что турист из России за несколько часов до происшествия покинул гостиницу, в которой прогремел взрыв.

В Шри-Ланке с утра 21 апреля произошло восемь взрывов. Среди погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них нет.

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