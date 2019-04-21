Россиянин уехал из гостиницы на Шри-Ланке за несколько часов до взрыва

Турист из России покинул гостиницу на Шри-Ланке, в которой прогремел взрыв, за несколько часов до происшествия. Об этом сообщили в посольстве России на Шри-Ланке, передает «360».

Отмечается, что россиянин находился в одном из пятизвездочных отелей в Коломбо, где произошли взрывы. Однако, по словам сотрудника посольства Игоря Ковалева, он выписался из гостиницы утром и уехал из города.

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Других граждан России в зоне происшествия не было, добавили в посольстве. Ранее посол Юрий Материй сообщил, что россиян нет среди погибших и пострадавших в результате терактов.

В Шри-Ланке с утра 21 апреля произошли восемь взрывов. По последним данным, в результате погибли 207 человек, более 450 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев.

Полиция уже задержала 13 подозреваемых в организации терактов. Однако об ответственности за произошедшее пока не заявила ни одна организация.

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