Россияне не пострадали при взрывах в Шри-Ланке

Граждан России, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших в результате взрывов в Шри-Ланке нет. Об этом сообщил РИА Новости посол Юрий Материй.

«По предварительным данным из компетентных органов, граждан РФ среди погибших и пострадавших в результате взрывов в церквях в Шри-Ланке нет, но посольство проясняет ситуацию окончательно», – сказал он.

Российские туристы проинформированы о ситуации, в том числе через социальные сети, добавил посол.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» подтвердила информацию об отсутствии россиян среди погибших и пострадавших на данный момент.

«Мы, безусловно, выражаем соболезнования погибшим, раненым, народу Шри-Ланки в этот трагический день», – сказала Захарова. Она подчеркнула, что посольство «делает все» для прояснения информации и оказания российским гражданам любой необходимой поддержки.

21 апреля в Шри-Ланке произошли взрывы в трех храмах и трех гостиницах. По последним данным, погибли 160 человек, 368 пострадали.

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