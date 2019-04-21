В сети появилось видео с места взрыва в церкви Шри-Ланки

Очевидцы взрыва в одной из церквей Шри-Ланки выложили на YouTube видео с места происшествия. На кадрах видны разрушенные скамьи и предметы интерьера церкви Святого Себастьяна в Негомбо, в здании работаю полицейские и сотрудники экстренных служб.

В день празднования католической Пасхи на Шри-Ланке прогремело шесть взрывов: в трех церквях в столице Коломбо и недалеко от нее, а также в трех отелях класса «люкс».

По предварительным данным, погибли не менее 20 человек и около 280 получили травмы, передает Reuters.

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