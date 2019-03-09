Россиян предостерегли от поездок на Шри-Ланку из-за опасной лихорадки

Роспотребнадзор предостерег российских граждан от поездок на Шри-Ланку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С начала 2019 года на этом острове зарегистрировано более 8,9 тысячи случаев заболевания лихорадкой денге. Переносчики лихорадки — комары.

В целях профилактики лихорадки денге Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры предосторожности, предотвращающие укусы насекомых: носить максимально закрывающую тело одежду, применять репелленты и инсектициды, закрывать сетками окна и двери в помещении.

Лихорадка денге — опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии. Распространено в странах с тропическим и субтропическим климатом, в частности, в Индии, Китае, Таиланде, Индонезии, Малайзии, Мьянме, Вьетнаме,Судане, Мозамбике, Гондурасе, Коста-Рике, Бразилии и на Филиппинах.

В январе 2019 года неподалеку от национального парка Яла на Шри-Ланке слон напал на человека. Мужчина попытался загипнотизировать животное, но оно повалило его на землю и затоптало насмерть.

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