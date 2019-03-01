Россиян предупредили о сильно загрязненном воздухе на популярном курорте

МИД России предупредил российских туристов, планирующих поездки в Таиланд, о лесных пожарах, которые повлияют на качество воздуха в стране. Об этом написал в Twitter ситуационно-кризисный центр ведомства (ДСКЦ).

«Вследствие лесных пожаров на севере страны в марте и апреле прогнозируется высокий уровень загрязнения воздуха», — говорится в сообщении.

Согласно данным министерства туризма и спорта Таиланда, поток российских путешественников в страну постоянно растет. Так, за семь месяцев в 2018 году Таиланд принял более 900 тысяч россиян, что на 16,24 процента превысило показатель предыдущего года.

В феврале сообщалось, что путешественники из России застряли в аэропорту Бангкока из-за закрытия воздушного пространства Пакистана. Туристы должны были вылететь в Москву 27 февраля рейсом авиакомпании Thai Airways. Их самолет вылетел из аэропорта Бангкока, однако вернулся обратно спустя четыре часа полета.

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