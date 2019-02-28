Россияне застряли в Таиланде

Российские туристы застряли в аэропорту Бангкока из-за закрытия воздушного пространства Пакистана. Об этом сообщает портал TourDom.

Как уточняется на официальной странице Thai Airways в Facebook, авиакомпания отменила все рейсы, проходящие по маршруту через воздушное пространство Пакистана. Одним из них стал рейс Бангкок — Москва.

Согласно данным TourDom, 27 февраля самолет Thai Airways вылетел из Бангкока в Москву, однако спустя 4 часа вернулся в аэропорт вылета. Всех пассажиров расселили по отелям, и сегодня они должны улететь в Россию на самолетах других авиакомпаний.

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Однако руководительница направления Таиланд туроператора «ПАКС» Оксана Северина рассказала, что пока информации о том, как россиян будут вывозить из Бангкока, нет.

«Авиакомпания ждет открытия воздушного пространства Пакистана. Если этого не произойдет сегодня в течение дня, она либо пересадит пассажиров на борта других перевозчиков, либо изменит маршруты своих рейсов», — добавила Северина.

27 февраля глава Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин предупредил российских туристов о возможной задержке рейсов из Таиланда, Вьетнама и Индии из-за закрытия воздушного пространства Индии, Пакистана и Афганистана. Горин также отметил, что в связи с возникшей ситуацией цены на авиабилеты могут увеличиться.

Закрытие воздушного пространства произошло после того, как ВВС Индии и Пакистана столкнулись в воздушном бою, в результате чего обе стороны понесли потери.

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